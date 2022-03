Grote brand op setlocatie Downton Abbey en Peaky Blinders

Er zouden meer dan honderd brandweerlieden aanwezig zijn om de brand te blussen. Het gebouw dat in de brand staat, Dalton Mills Keighley, diende ooit als de grootste textielfabriek van Yorkshire, maar tegenwoordig is het vooral bekend uit de series.



Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Omwonenden zijn gevraagd hun ramen en deuren gesloten te houden. Sinds 2013 is de locatie te zien in Peaky Blinders, waarvan het zesde seizoen net is uitgekomen. Ook in de filmversie van Downton Abbey werd het gebouw gebruikt.