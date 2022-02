Grunge-pionier Mark Lanegan overleden op 57-jarige leeftijd

No Time To Die succesvol­ste Bond-film ooit in Nederland

No Time To Die, de 25e film over geheim agent 007, is sinds zondag de meest succesvolle Bond-film in Nederland. De film heeft inmiddels 1,7 miljoen bezoekers getrokken en een omzet van 20,5 miljoen euro gedraaid. Met die resultaten doet No Time To Die het beter dan de vorige recordhouder, Spectre uit 2015. Dat heeft distributeur Universal Pictures gemeld.

21 februari