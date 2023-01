‘Gruwelijke’ reacties op doorzichtige jurk maken actrice Florence Pugh strijdbaar: ‘Nog veel te doen’

Het was een van de grootste fashionmomenten van 2022: Florence Pugh verscheen begin juli in een knalroze, deels doorzichtige jurk bij een show van modehuis Valentino in Rome. Ze droeg geen bh en dus fotografeerde de wereldpers haar tepels. De één zag gewoon een jurk, de ander een statement. Als de ultieme ‘free the nipple’-actie haalden de foto’s elke showbizzwebsite. Trots deelde de Britse actrice zelf ook wat foto’s met haar 8,6 miljoen Instagram-volgers.

Veel vrouwen vonden het prachtig, sterk en inspirerend. Anderen, vooral mannen, namen er aanstoot aan. Ze noemden het goedkoop, aandachttrekkerij. En ze hadden commentaar op het formaat van haar borsten. Pugh vat de reacties vandaag samen tegenover een journalist van Vogue, die de woorden ‘gruwelijk’ en ‘pijnlijk’ noemt. Een dieptepunt, aldus Pugh: ‘Als je nu verkracht wordt, heb je dat verdiend.’

Maar zulke intense narigheid krijgt Pugh, ook bekend van de serie Hawkeye, niet stil. Als ze ergens om geeft, gaat ze de confrontatie graag aan. Ook nu voelt ze zich juist gemotiveerd. ,,Ik ben nooit bang geweest voor wat er onder de stof zit’’, zegt ze. ,,Als ik me er gelukkig in voel, trek ik het aan. Natuurlijk wil ik geen mensen beledigen, maar mijn punt is: hoe kun je zoveel aanstoot nemen aan mijn tepels?’’

De reacties kunnen zwaar zijn, maar Pugh vindt het belangrijk zulke acties te blijven ondernemen. ,,Mensen zullen me misschien belachelijk maken omdat ik dat zeg. Maar als een jurk waarin je mijn borsten ziet mensen aanmoedigt om te zeggen dat ik het verdien verkracht te worden, bewijst dat voor mij alleen maar dat er nog zoveel meer werk te doen is.’’

Beledigen met je werkmail in beeld

Haar motivatie bleek al toen ze vorig jaar sprak van ‘fucking free the fucking nipple’. Ze voelde zich goed bij haar jurkkeuze vóórdat ze hem aantrok, toen ze hem aanhad en achteraf nog net zo. ‘Het was interessant om te aanschouwen hoe makkelijk het voor mannen is om het lichaam van een vrouw compleet kapot te maken’, schreef ze op Instagram. ‘Publiekelijk, trots, voor iedereen te lezen. Jullie doen het zelfs met jullie werkfunctie en werk-e-mail in jullie profiel.’

De actrice kreeg veel lof voor haar betoog, dat 2,5 miljoen likes verzamelde. Pugh besefte dat ze heus niet de eerste of de laatste vrouw is die dit overkomt, maar: ‘Het is zorgelijk hoe vulgair jullie mannen kunnen zijn. (...) Zovelen van jullie wilden me op agressieve wijze laten weten hoe teleurgesteld jullie zijn over mijn ‘kleine tieten’, of dat ik me moet schamen voor mijn ‘platte borst’. Ik leef al lange tijd in mijn lichaam. Ik weet precies hoe groot mijn borsten zijn en ben er niet bang voor.’

Het meest alarmerend vond ze: ‘Waarom zijn jullie zo bang voor borsten? Klein, groot, rechts, links, maar eentje, of helemaal geen? Wat is daar zo eng aan? Word volwassen. Heb respect voor mensen. Respect voor lichamen. Respecteer alle vrouwen. Mensen. Dan wordt je leven een heel stuk makkelijker, dat beloof ik.’

