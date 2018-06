GTST-klassiekers met Arnie en Bowien deze zomer terug op tv

Goed nieuws voor alle GTST-fans: na de aanstaande cliffhanger van 6 juli gaat RTL 4 speciale GTST Classics uitzenden. In totaal zendt de zender 35 memorabele, eerder uitgezonden afleveringen van de soapserie uit, gekozen uit 27 jaar goede tijden.

Voorafgaand aan elke uitzending nemen twee acteurs uit de desbetreffende aflevering je even mee terug in de tijd. Hoe zat het ook al weer met de personages? En wat was de verhaallijn?

,,Samen met de cast heb ik 35 iconische afleveringen geselecteerd", vertelt creative producer Rohan Gottschalk. ,,Ze worden allemaal ingeleid door een van de acteurs. Er is veel variatie, dus reken maar op een flink aantal iconische en bijzondere momenten."

Daarnaast gaan producent Endemol en RTL in de laatste week voor het nieuwe seizoen een seizoenssamenvatting uitzenden. ,,We zenden dus niet meer de laatste week van het vorige seizoen uit zoals we de laatste jaren deden, maar zullen in vijf afleveringen het hele vorige seizoen herhalen."

De totstandkoming van de seizoenssamenvatting is voor de makers wel een ingewikkelde puzzel. ,,We zijn er nog steeds mee bezig, en vragen ons de hele tijd af: wat laten we zien, en wat niet? Er moeten veel keuzes worden gemaakt", vertelt Gottschalk.

Simon en Anette

Ook in de selectie van de 35 iconische afleveringen zijn veel uitzendingen noodgedwongen gesneuveld, aangezien er inmiddels al ruim 5500 afleveringen GTST zijn gemaakt. ,,Van de geselecteerde afleveringen weet ik in ieder geval dat ze erg herkenbaar zijn. Onder meer de bruiloft van Simon en Anette zit er tussen, net als de letterlijke cliffhanger van Bowien. Elke aflevering is sowieso memorabel."

De laatste aflevering van seizoen 28 van GTST, de zogeheten cliffhanger, wordt 6 juli uitgezonden op RTL 4. GTST Classics begint op 9 juli, eveneens rond de klok van 20.00 uur.

Volledig scherm Caroline de Bruijn als Janine en Jette van der Meij als Laura in 1997. © ANP Kippa

Volledig scherm Bowien Galema hangt letterlijk aan de klif in de cliffhanger van seizoen 10. © ADN Beeldredactie

Volledig scherm Actrices Hilde de Mildt en Angela Schijf in 1996. © ANP Kippa