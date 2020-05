GTST ook na de zomer door met vier afleveringen per week

,,We komen na de zomer weer terug, maar wel vier keer per week volgens mij”, zei acteur Joep Sertons, die Anton Bouwhuis speelt, deze week al op Instagram in een vraag- en antwoordsessie met fans. ,,We hopen dat we in juni weer kunnen draaien, maar dat is nog lang niet zeker.”



De opnames van de soapserie, normaal elke werkdag te zien op RTL 4, liggen sinds 16 maart stil. De makers vonden het toen niet meer verantwoord om door te gaan. Producent EndemolShine had nog tot 8 mei afleveringen paraat en in samenwerking met RTL werd besloten één dag in de week (vrijdag) minder uit te zenden, waardoor fans langer van de soap konden genieten.



Vorige maand werd duidelijk dat de laatste aflevering al op 28 mei te zien is, in plaats van eind juni. Daardoor is er ook geen grote zomercliffhanger.