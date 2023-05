Guardians of the Galaxy Vol. 3: Huilen om een pratende wasbeer in de fijnste Marvelfilm in jaren

recensieHet is een klein mirakel dat regisseur James Gunn ook in het sluitstuk van zijn immens populaire Guardians of the Galaxy -trilogie een door pratende wasberen, wandelende bomen en vrouwen met voelsprieten bevolkte wereld weet te injecteren met zoveel kostelijke ongein én ontroering. Je gaat zowaar weer geloven in het filmmerk Marvel.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie/Komedie



Dat filmmerk kende sinds de start in 2008 (met de eerste Iron Man) vele dipjes, vooral op artistiek vlak. Maar de laatste jaren vallen voor het eerst ook de recettes een beetje tegen. De bezoekerscijfers van Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever en recent Ant-Man and the Wasp: Quantumania legden een zekere superheldenmoeheid bloot die eindbaas Disney de rillingen moet bezorgen. Al die Marvel-hotels mogen natuurlijk niet omvallen.

Amusant kolerezootje

De nieuwe (en naar verluidt laatste) Guardians of the Galaxy geeft de machine, die nog altijd zo’n drie titels per jaar uitspuugt, weer vleugels. Niet alleen ziet de film er - zeker vergeleken met die eerder genoemde tegenvallers - puntgaaf uit. De personages, van de aan zijn walkman verslaafde Peter Quill alias Starlord tot de wandelende boomstronk Groot, zijn ook meer dan poppetjes die de verkoop van knuffels en sleutelhangers moeten aanjagen. En hij is beslist beter dan het vorige deel uit 2017 dat zich het best laat kwalificeren als een amusant kolerezootje.

In het universum bestaat weer enige cohesie, ook omdat het prima werkt als losstaand avontuur. Het nekte nog de laatste Marveltelgen: om alles écht te kunnen volgen moest je niet alleen alle vorige films uit de complete franchise, maar ook de aanverwante Disney+-series hebben gezien. De plot is weer eens overzichtelijk, met de Guardians die hun meestal sarcastisch gebekte en schietgrage wasbeervriend Rocket Raccoon proberen te redden van de dood. Daarvoor moeten ze via de meest kleurrijke planeten uit het heelal uiteindelijk aankloppen bij iemand die zichzelf The High Evolutionary noemt, een getikte wetenschapper die er driftig op los experimenteert om een perfect ras te creëren.

Volledig scherm Scène uit Guardians of the Galaxy Vol. 3 met oa Chris Pratt (midden) als Peter Quill alias Starlord. © AP

Al vanaf de start hangt er een deken van smart over de film. Zo is Quill (wederom acteur Chris Pratt) ook in rouw om het verlies van zijn groenkleurige vriendin Gamora (Zoë Saldana, onlangs nog blauw in de nieuwe Avatar). Er loopt nog wel een nieuwe en wat bitchy versie van haar rond, echter zonder enige herinnering aan hun romance. Maar de meeste aandacht gaat dus uit naar Rocket, ook in de vorm van flashbacks waarin zijn gruwelijke voorgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan. Het woord ‘gruwelijk’ staat hier niet voor niets. Het relaas van een pratende wasbeer dat door merg en been gaat; zet je maar schrap, hoe banaal het ook lijkt.

Concurrent DC

Dat de kijker een emotioneel slotakkoord staat te wachten, voel je aan alles. Klinkt als een bak ellende, maar alles gaat gepaard met de energieke ongein die je van de Guardians mag verwachten. Vooral op Counter Earth, een soort geschifte versie van de planeet die wíj kennen, strooit James Gunn met satirisch geladen grappen. We mogen het allemaal zo serieus nemen als we zelf willen.

Terugkijkend is het opmerkelijk dat uitgerekend die meest obscure Marvelhelden (ook in de strips zaten Quill, Rocket, Drax en co meer in de periferie) de basis blijken voor de fijnste titels uit de nu 32 films tellende serie. Gunn houdt oprecht van ze en geeft zelfs de kleinste bijfiguren een ziel. De cineast stapt nu over naar de noodlijdende concurrent DC (die van iconen als Superman en Batman). Marvel gaat het zonder hem nog knap lastig krijgen.

Regie: James Gunn. Hoofdrollen: Chris Pratt, Zoë Saldana, Dave Bautista en Bradley Cooper

