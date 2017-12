Guido Weijers klaar voor oudejaarsconference

Guido Weijers is klaar voor zijn achtste oudejaarsconference. Die speelt hij op oudejaarsavond voor het eerst in zijn carrière live op televisie. In het Oude Luxor in Rotterdam sluit hij vandaag een tournee van 75 voorstellingen af.

Na afloop van de show, die vanaf 22.00 uur wordt uitgezonden door RTL 4, vlamt Guido per motor richting de Erasmusbrug, om daar samen met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb de grote jaarlijkse vuurwerkshow te ontsteken. ,,Ik moet op de minuut getimed klaar zijn met de hele voorstelling. Het is een grote uitdaging, de vrijheid te nemen om te improviseren, maar wel voor twaalf uur klaar te zijn. Dat wordt heel spannend.''

Na Herman Finkers in 2015 en Claudia de Breij in 2016 is Guido de derde cabaretier die de oudejaarsconference op televisie live aandurft. Daar ging een grondige voorbereiding aan vooraf. Weijers startte zijn tournee op 1 september en zat het hele jaar bovenop het nieuws. ,,Vier maanden lang ben ik bezig met onderwerpen weggooien en grappen toevoegen. En zo is op 31 december de oudejaarsconference helemaal klaar. Dat is het traject wat ik afleg'', vertelt Guido.

Jinek

Over zijn voorbereidingen zegt de cabaretier: ,,In de auto heb ik altijd Radio 1 of BNR op staan, praatradio over de actualiteit vind ik heel erg fijn. En in de auto terug naar huis rijdt er iemand anders, dan kijk ik vaak nog televisieprogramma's terug als De Wereld Draait Door of Pauw of Jinek. Keuringsdienst van Waarde, De Kwis en Zondag met Lubach zijn programma's die ik allemaal leuk vindt en die gaan ook de actualiteit. Zo blijf ik bij."

Zwaar vond Guido het niet om langs de theaters te toeren. ,,Ik vind niets leukers dan door het land rijden en elke avond mensen te laten lachen. Dat kost geen energie, dat geeft juist energie! Ik kan geen mooier beroep verzinnen om op het podium te staan en mensen blij maken."

Overhemd

Een tipje van de sluier: ''lk wil iets kwijt over de trend dat we tegenwoordig alles online moet raten. Of ik nu een overhemd heb gekocht of ik wil een film kijken of ik heb net eten besteld, daarna moet je altijd een cijfer geven over de service. Alles draait om rating, dat is de laatste jaren zo toegenomen."