Guns N' Roses-bassist bevestigt: nieuwe muziek onderweg

Wanneer de opvolger van het studioalbum Chinese Democracy (2008) moet verschijnen, is nog niet duidelijk. ,,Het leuke en coole aan Guns N' Roses is dat we het er nooit echt over hebben en dat het gewoon gebeurt’’, zegt de bassist. ,,Het is nooit een band geweest met een heel precies schema voor hoe we de dingen doen.’’



Wel is McKagan enthousiast over nieuwe dingen die zanger Axl Rose heeft gemaakt. ,,Ik heb wat fantastisch materiaal waar Axl aan werkt gehoord en ik heb natuurlijk zin om te zien wat daar van komt.’’