Guus Meeuwis en Brabantse worstenbroodjes zijn nu emoticons

Zuckerberg

De eerste Braboticons zijn via Tenor en Giphy te vinden en door iedereen te gebruiken. Tenor is het gif-toetsenbordje in Whatsapp voor iOS. Onder de #braboticons of de naam van de Braboticon plak je Roy Donders, een Bossche Bol, een Roze Maandag-suikerspin, Pardoes, een worstenbroodje, Schrobbelèr, de Kruikenzeiker of Guus Meeuwis in het (Whatsapp)gesprek.