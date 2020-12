Guus Meeuwis en Emma Wortelboer in Slimste Mens: ‘Vrees voor black-out’

Darth Va­der-ac­teur overleden aan gevolgen van het coronavi­rus

30 november De Britse acteur David Prowse is overleden aan complicaties van het coronavirus. Dat heeft zijn dochter maandag laten weten aan The Sun. Prowse, vooral bekend door zijn rol als Darth Vader in Star Wars, overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd, maar een doodsoorzaak was nog niet bekendgemaakt.