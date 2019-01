Guus Meeuwis en vriendin Manon Meijers wonen samen

De twee zijn sinds de zomer van 2016 samen, maar zetten nu dus een volgende stap in hun relatie. Dat hij daarom zijn kledingkast moet delen, lijkt Guus niet te deren. ,,'En eerlijk is eerlijk.. Dat hemd staat jou veel beter”, reageert de Brabantse zanger op Meijers’ foto. En: ,,En toen was ons huis ineens een paleis.” Waar de twee zijn gaan hokken is onbekend.

In december vorig jaar kwam in het nieuws dat Guus zijn huis in Tilburg liet slopen. Hij had het datzelfde jaar gekocht. Buurtbewoners waren boos dat het pand - een markante villa - zomaar tegen de vlakte mocht gaan. Het pand kende geen beschermde of monumentale status, dus de sloop kon toch doorgaan.

Scheiding

Voor zijn relatie met Manon, was Guus 14 jaar getrouwd met Valérie. Met haar heeft hij vier kinderen: Pepijn (18), Sarah (15), Teun (12) en Jules (8). In februari 2016 maakte Guus Meeuwis en zijn vrouw Valérie Gregoire met een statement bekend uit elkaar te gaan. De volledige verklaring luidde: ,,Na jarenlang lief en leed te hebben gedeeld, hebben we besloten om uit elkaar te gaan. We zijn verdrietig over deze grote stap, maar met vertrouwen begonnen aan een nieuwe fase in ons gezinsleven. Want hoewel we niet meer samen zijn zullen we altijd een gezin blijven met vier prachtige kinderen als middelpunt.”

En: ,,Zij zijn het belangrijkste in ons leven en de zorg voor hen en hun welzijn staat ten alle tijden voorop. Natuurlijk is er veel verdriet en natuurlijk hebben we niet zomaar opgegeven, echter zijn we tot de conclusie gekomen dat onze levens teveel uit elkaar zijn gegroeid om samen verder te kunnen gaan. Wij vragen om rust om deze nieuwe situatie met ons gezin verder vorm te geven. We hopen van harte dat iedereen onze wens om ons privéleven privé te laten, zal blijven respecteren zoals dat eigenlijk altijd is gedaan.”