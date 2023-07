Guus Meeuwis kondigt zevende Groots met een zachte G-show aan

Zelfs in de herhaling weet We zijn er bijna! ruim een miljoen kijkers te trekken

We kunnen kennelijk niet wachten op een nieuw seizoen van We zijn er bijna!. De herhaling van een aflevering van het kampeerprogramma van twee jaar geleden noteerde maandagavond ruim een miljoen kijkers. Dat is goed voor een vierde plek in de top tien van best bekeken programma’s. Volgende maand begint er pas weer een nieuw seizoen.