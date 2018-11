Gwen van Poorten: Ik heb alles afgezegd voor Trucker zoekt Vlam

Van Poorten presenteerde vier jaar lang bij BNNVara, maar besloot afgelopen maand een andere weg in te slaan. Ze vertelde al eerder verbinding met de kijker te missen bij de zender, maar liet gisteren ook weten toe te zijn aan een nieuw avontuur. ,,Ik heb bij BNNVara alles gedaan wat ik wilde. Het was voor mij tijd om het veilige nest te verlaten.”



De 28-jarige presentatrice twijfelde geen moment toen ze de presentatieklus voor AD.nl en de regiotitels aangeboden kreeg. ,,Ik zei: dit wil ik doen! Ik heb alles afgezegd”, vertelde ze met een grote glimlach op haar gezicht. Van Poorten had de nodige vooroordelen over truckers, zoals dat ze allemaal een gezin zouden hebben met kinderen. ,,Maar er blijken dus veel eenzame truckers te zijn.”



Dat Trucker zoekt Vlam helemaal in haar straatje past, blijkt gisteravond aan tafel bij Huys. Ze was zelfs zo enthousiast, dat Late Night-verslaggever Lex Uiting zich afvroeg of ze dronken was. Van Poorten kon eindeloos vertellen over de truckers, de opnames en natuurlijk het romantische aspect. . ,,En je kan je dus nog opgeven. Er zijn veel oproepjes binnengekomen, maar er zijn er nog altijd veel meer welkom. Dus als je kijkt... geef je op”, promootte ze maar liefst twee keer het programma.



Vanaf 19 november zenden we op AD.nl en de regiotitels dagelijks de vier dates uit (maandag tot en met donderdag) en op vrijdag volgt de zogenoemde kentekenceremonie, waarbij de trucker de kentekenplaat in zijn of haar cabine onthult met de naam van degene die hij/zij gekozen heeft. De koppels die hieruit voortkomen, mogen eind van het jaar met elkaar napraten tijdens een gezamenlijk kerstdiner.