Gwyneth Paltrow (45) gaat weer trouwen

Nicole Kidman debuteert na Golden Globes met succes op Instagram

7:40 De van oorsprong Australische Hollywoodactrice Nicole Kidman (50) won zondag niet alleen een prestigieuze award voor haar rol in de serie Big Little Lies bij de Golden Globes; ze maakte ook haar debuut op het sociale medium Instagram tijdens het event. Haar eerste foto kreeg in amper een dag tijd bijna 100.000 likes.