Gwyneth Paltrow en dochter bijna overleden bij bevalling in 2004

Musicalac­tri­ce Rosa da Silva maakt overstap: ‘Eigen programma was altijd de bedoeling’

25 oktober Ze was een succesvol musicalactrice, toch wilde Rosa da Silva liever cabaret maken. Het publiek is kleiner, maar de bevrediging groter. In De Kleine Komedie gaat haar debuutvoorstelling Daar moet je heen in première.