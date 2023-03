Gwyneth Paltrow zoveelste wereldster die doelwit werd van valse claim

'Directie ITV moet weg' Rapport: Kandidaten en medewer­kers van The Voice trokken al ver voor 2022 aan de bel over wangedrag

Verschillende kandidaten en medewerkers bij The Voice of Holland hebben zich tussen 2015 en 2022 beklaagd over seksueel ongepast gedrag. Dat constateert advocatenkantoor Van Doorne in het externe onderzoek naar de misstanden bij de talentenjacht. Het wangedrag werd intern gemeld, maar er werden te weinig maatregelen genomen.