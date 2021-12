Haardvuur op SBS6 voer voor grappenmakers: ‘Dit wordt een kijkcijferkanon’

all you need is love Robert helpt Sjoerd na ‘zeer, zeer’ aangrijpen­de brief: ‘Hele familie heeft gebroken hart’

De jonge vader Sjoerd uit Veghel beleeft dit jaar een droomkerst dankzij All you need is love. Hij heeft een 2-jarig zoontje met zijn vriendin uit de Filipijnen, dat hij sinds de geboorte slechts één keer heeft gezien, toen het ventje zes weken oud was. Voor de kerstspecial van de RTL 4-hit haalde Robert ten Brink zowel de vriendin als de zoon naar Nederland, zo zagen 2.091.000 kijkers gisteravond.

