Haarsalon Mari van de Ven opent als eerste zijn deuren

Het Haaratelier in Den Bosch, de salon van haarstylist en visagist Mari van de Ven, is in de nacht van zondag op maandag als eerste salon weer open. Vanaf 00.01 uur zijn klanten welkom en wordt de salon heropend door de wethouder van economische zaken van Den Bosch, maakt Het Haaratelier zaterdag bekend.