Hailey Bieber benadrukt: ‘Ik ben niet zwanger’

Hailey voelde zich genoodzaakt in haar Instagram Stories opheldering te geven, omdat een roddelblad volgens haar van plan was te schrijven dat ze zwanger is. Het model vraagt haar volgers zich te richten op wat belangrijk is. ‘Oftewel: de verkiezingen.’



Hoewel Hailey en Justin nu nog geen kind verwachten, willen ze wel graag ouders worden. De zanger zei eerder dat zijn vrouw mag beslissen wanneer, omdat het om ‘haar lichaam’ gaat. Zij liet onlangs weten dat ze geen haast heeft. ,,Het vreemde is dat ik altijd al vroeg kinderen heb willen krijgen, maar nu ik getrouwd ben, voel ik minder drang. Ik ben een ambitieus meisje met veel projecten. Het zal gebeuren, maar niet nu’’, zei ze.



Het koppel gaf elkaar in 2018 het jawoord in New York. Een jaar later gaven ze een trouwfeest in South Carolina.