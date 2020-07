Hailey Bieber zegt sorry na ‘onaardig gedrag’ tegen serveerster: ‘Ik beter mijn leven’

Julia Fleur Carolan, die als juliacarolann ruim 174.000 volgers heeft op TikTok, recenseerde deze week in twee video’s haar ervaringen met beroemdheden. Ze sprak over de tijd waarin ze naar eigen zeggen hostess was in New York.



Een van de slechtste recensies was voor Hailey Bieber, die ze meermaals zou hebben ontmoet. ,,Dit wordt controversieel’’, begon Julia haar evaluatie. ,,Iedere keer dat ik haar ontmoette, was ze niet aardig. Ik wil haar graag aardig vinden, maar moet haar een 3,5 geven, sorry.’’

Quote Sorry als ik je ooit een slecht gevoel heb gegeven Hailey Bieber

De video over Bieber verzamelde 2,6 miljoen likes en bijna 18.000 reacties, onder meer van Hailey zelf. ‘Ik kwam net deze video tegen en wil echt sorry zeggen als ik je ooit een slecht gevoel heb gegeven of een slechte houding had’, aldus de vrouw van Justin Bieber. ‘Dat is nooit mijn bedoeling! Haat het dat je onze ontmoeting zo hebt ervaren, maar blij dat je me erop aanspreekt, zodat ik mijn leven kan beteren. Hopelijk ontmoeten we elkaar nog eens, zodat ik persoonlijk mijn excuses kan aanbieden.’



Julia kon de reactie van Bieber waarderen. ‘Geweldig, iemand die verantwoordelijkheid neemt’, schreef ze. ‘Bedankt dat je de tijd hebt genomen om sorry te zeggen, ik hoop dat we elkaar nog eens zien en opnieuw kunnen beginnen.’

Volledig scherm Kylie Jenner. © EPA

Kylie en de fooi

De 3,5 voor Hailey was overigens niet de slechtste beoordeling in Julia’s video’s: realityster Kylie Jenner, naar verluidt zo’n 900 miljoen dollar waard, kreeg slechts een 2. ,,Ze was oké, maar gaf een fooi van 20 dollar bij een dinerrekening van 500 dollar.’’ Jenner heeft niet op die aantijging gereageerd.



De beste recensies waren voor de half-Nederlandse modellenzussen Gigi en Bella Hadid (10), Josh Peck (10) en Beyoncé (grappend 10000000). ,,Ze zijn ontzettend beleefd en vriendelijk tegen het personeel’’, aldus Julia over de Hadids. ,,En dat is helaas zeldzaam bij beroemdheden.’’