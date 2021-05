Half jaar cel voor man die naakt in zwembad Kendall Jenner sprong

video Sietse Bakker ontzettend trots op ploeg Songfesti­val: ‘Nederland heeft visite­kaart­je afgegeven’

23 mei Sietse Bakker is ‘ontzettend trots’ op de ploeg achter het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zei de uitvoerend producent direct na afloop van de finale in Op1. ,,Er staan 1624 mensen op de aftiteling. Die hebben de afgelopen dagen, weken, maanden, twee jaar snoeihard gewerkt om dit vandaag neer te zetten in deze bizarre en onwerkelijke tijd.”