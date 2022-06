Half miljard voor Pink Floyd? Band wil muziek voor recordbedrag verkopen

Peiling ‘The Dutch Disease’: ouwehoeren tijdens concerten blijkt typisch Hollands

Nu de oude concertkaartjes ein-de-lijk worden verzilverd, steekt een oude, irritante gewoonte weer de kop op: the Dutch Disease. Oftewel: de ontembare drang van bezoekers om door te blijven kwekken tijdens liedjes. Hoe is dat in andere landen? We vroegen vier correspondenten naar hun ervaring.

22 juni