Halfbroer Meghan Markle waarschuwt prins Harry: Je kunt nog terug

Waylon wil dat podium in Lissabon wordt verstevigd

2 mei Waylon is niet tevreden over de bühne waarop hij in Lissabon staat. De zanger wil dat het kleine ronde podium wordt verstevigd. ,,Ik vond het niet prettig", vertelde de zanger in De Coen en Sander Show over zijn bevindingen op basis van de eerste repetitie van het Eurovisiesongfestival.