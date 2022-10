Halfjaar voor première al 55.000 kaarten verkocht voor nieuwe versie Les Misérables

Het is voor het eerst in veertien jaar dat de grote musicalhit in Nederland te zien is. In eerdere versies speelden Henk Poort, Ernst Daniël Smid, René van Kooten en Paul de Leeuw mee. Nu zijn de hoofdrollen voor Milan van Waardenburg en Freek Bartels.

Les Misérables is gebaseerd op het wereldberoemde boek van schrijver Victor Hugo en vertelt over de ellende van het Franse volk in de halve eeuw na de revolutie. De belangrijkste verhaallijn is de obsessie van rechercheur Javert met de rechtschapen Jean Valjean, die na twintig jaar cel vanwege het stelen van een brood besluit te vluchten en een nieuw leven op te bouwen.

De nieuwe versie van ‘Les Mis’ is vanaf maart 2023 in de Nederlandse theaters te zien.

