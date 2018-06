Handgeschreven tekst 'Born to Run' van Bruce Springsteen levert ruim twee ton op

foto's & video Binnenkij­ken in het superde­luxe Ierse kasteel van de Lord of the Dance

29 juni De Iers-Amerikaanse danser-choreograaf Michael Flatley (59), die wereldberoemd werd als de Lord of the Dance en met zijn spectaculaire shows bijna een miljard euro verdiende, heeft zijn superdeluxe kasteel in Fermoy (Ierland) te koop gezet. Flatley kocht het in 1999 voor een slordige 3,9 miljoen euro, liet het voor ruim 20 miljoen euro renoveren en vraagt er nu 'slechts' 12,5 miljoen euro voor.