Hangt er een break-up tussen Ronnie Flex en Famke in de lucht?

Of de rapper met de confronterende uitspraken op Famke doelt, is onbekend. Het management van de artiesten heeft nog niet op de vermeende break-up gereageerd. Mochten Famke en Ronnie daadwerkelijk uit elkaar zijn, dan moet dat na Eurosonic/Noorderslag zijn gebeurd. Tijdens het popmuziekfestival in Groningen afgelopen weekend waren ze nog samen.

Op 14 december kwam het stel met het nummer Alleen Door Jou, die eindigde met een passionele zoen. Later die dag kwam het hoge woord eruit in RTL Late Night: ,,Ja, we zijn samen. Het speelt al lang’’, aldus Famke in een korte reactie. Drie dagen later maakte Ronnie (echte naam Ronell Langston Plasschaert) bekend dat hij een dochter had gekregen, Nori Dua. De moeder van het meisje is de 23-jarige Wafae Kefi uit Den Haag, ook wel bekend als dj Wef.