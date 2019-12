Hanna Verboom geeft voor kerst bioscoopje weg

Mensen die iemand kennen die in aanmerking komt, of die menen zelf kans te maken op de filmvertoning, kunnen zich melden via Instagram-account Cinetree . Zij kunnen een filmpje achterlaten waarin zij uitleggen waarom zij zelf of hun kandidaat de beste gegadigden zijn.

De winnaar mag zelf een kerstfilm uitkiezen. ,,Niets is leuker dan samen een film kijken op een bijzondere locatie", aldus Verboom. ,,Deze kerst wilden we mensen die dit normaal niet kunnen betalen, of niet mobiel genoeg zijn, ook laten beleven. Daar hebben we hulp bij nodig, zo roepen we Nederland massaal op mee te doen en mensen te nomineren."