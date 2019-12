Hannah Hoekstra: Het gras in Hollywood is niet per se groener

Hoe kreeg je de rol?

,,Het ging eigenlijk heel snel. Van mijn Duitse agente kreeg ik het verzoek om een auditietape op te sturen naar de makers van de film. Kennelijk waren ze op zoek naar een type zoals ik. Ik moest een scène uit de film in mijn eentje naspelen en zelf opnemen. Zo gaat dat vaak, tegenwoordig. Toen ik het had ingestuurd bleek het toch voldoende te zijn. Ik kon meteen naar de set komen. Dat was in Duitsland.’’



Wie speel je?

,,Haar naam is Ingrid, zij is de secretaresse van ene meneer Fleming. Ik moest een van de Angels – gespeeld door Naomi Scott – op haar kop geven dat ze te laat was. Ik heb geen idee wat er in de film van is overgebleven. Ik wist ook niets van de inhoud. Ik kreeg het volledige script helemaal niet te lezen, alleen mijn scènes. Deze nieuwe Charlie’s Angels heb ook ik nog niet gezien.’’



Hoe waren de opnamen?

,,Het verliep allemaal soepel. Er is minder gekloot dan op een Nederlandse filmset. Alles is wel beter geregeld, maar ook onpersoonlijker. ’’