Hans Kazàn weer opgenomen in Spaans ziekenhuis

Tijdens de Paasdagen is hij ‘enorm verzwakt’, zegt zijn vrouw Wendy. ,,Hans voelt zich heel slecht. Hij kan niet eten en is superslap. Hij ligt nu aan het infuus en krijgt medicatie tegen het overgeven. Er moet opnieuw onderzocht worden wat er aan de hand is. Hij is al veel afgevallen”, zegt Wendy. ,,De medicatie tegen diabetes waar ze dachten dat het aan lag, daar is hij mee gestopt. Maar dat blijkt toch niet de oorzaak te zijn geweest. Ondanks dat er al heel veel is uitgesloten, moeten er nu opnieuw onderzoeken worden gedaan. Ook kijkt de Nederlandse internist uit het Radboud-ziekenhuis weer met een team van Spaanse dokters mee.”

Begin maart werd Kazàn met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Marbella, nadat hij misselijk was en zijn eten niet kon binnenhouden. Uitgebreid onderzoek en diverse scans leverden in eerste instantie niets op maar later werd overtollig maagzuur als oorzaak aangewezen. ,,Ze gaan eerst uitsluiten. Beginnen met een hersenscan, dan zoeken ze door. In het gedeelte tussen je nek en je middel naar eventuele tumoren. Natuurlijk was er opluchting dat daar niets werd gevonden”, zei de illusionist daarover. ,,Fijn, maar wat was het wel? Daarop gingen ze met een slangetje naar mijn maag. Dat zag er eerst goed uit, maar toen bleek in mijn slokdarm een teveel aan maagzuur te zitten. Een extreme aanvoer. Daardoor verkrampte de maagwand en had ik last van spasmen.”