Hans Klok start vanuit zijn huiskamer goochel-challenge met collega-illusionisten

Ook in Las Vegas ligt alles momenteel stil. Het is een onzekere tijd voor Klok, maar hij is niet van plan bij de pakken neer te zitten. Hij besloot diverse collega’s te benaderen om zo de miljoenen mensen, die wegens het coronavirus thuis in quarantaine zitten, een hart onder de riem te steken. Het idee van Klok resulteerde in een minifilm waarin de goochelaars vanuit hun eigen huis hun magie delen met de buitenwereld.



,,Ook voor de goochelaars en illusionisten is er nu geen werk”, laat Klok vanuit Las Vegas weten. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we de liefhebbers van dit genre niets te bieden hebben. We willen hen graag blijven verwonderen. Daarom heb ik een selectie van bevriende collega’s gevraagd om een kaarttruc te tonen en deze op een veilige manier aan elkaar door te geven. En allen gebruiken we de harten vier. De harten vier staat namelijk ook bekend als the four of love’’, legt hij uit.



In de film is te zien hoe de blonde illusionist vanuit zijn huis in Las Vegas de kaarttruc aftrapt en vervolgens doorgeeft aan collega's. Onder meer Hans’ vriend Danny van Ling, Hans Kazàn, Niels Houtepen en Peter Vogel zijn te zien in de minifilm.