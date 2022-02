Hard? Boer Jouke vindt zelf van niet

LIEFDESBAL IN DE KOEIENSTALHoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt vrouw ? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.

ROMANTIEK:

We appen, sms’en, mailen, instagrammen, facebooken en twitteren ons suf anno 2022, maar even serieus: al dit digitale verkeer valt toch in het niet bij een handgeschreven brief? Wat is er romantischer? Wij kijkers, zouden we niet wat graag meegelezen hebben met die honderden brieven die de boeren ontvingen? Met zinnen als:

Jouw stralende glimlach zorgde ervoor dat ik de hele aflevering met een grijns van oor tot oor heb zitten kijken.

Je hebt een prachtige warme stem en je hebt een fijne positieve energie.

Ik hou niet van regen maar voor een spetter zoals jij maak ik graag een uitzondering.

Eerlijk is eerlijk, je bent ook nog eens een knappe vent.

Je bent een mooie pure en nuchtere man om te zien.

Sommigen stuurden hartjes, kartonnen bierflesjes (Hans Bier), tekeningen, tegeltjes, ballonnen, filmpjes en Maud stuurde, jawel, een openhartig geluidsfragment naar boer Evert (‘Als hij mij zou vasthouden, dan voel je je toch veilig?') Het meest aandoenlijke moment? Dat witlofboer Rob boven het plankje met kaas, augurkjes en hammetjes belde met de vrouw die bij hem om de hoek woont. En, en, en? Shit, voicemail! Hij sprak in. Dat ze maar snel mag reageren!

Volledig scherm Witlofboer Rob belt met een brievenschrijfster. © KRO-NCRV

ONGEMAK:



Natuurlijk, het is onwennig, spannend, griezelig - van alles tegelijk - als je meedoet aan een televisieprogramma, als vrouwen naar je schrijven en als er dan opeens een vrouw opduikt in je melkput. Of in dit geval, op een bankje náást de geitenstal. Het was Bregje (‘Ik zag eerst de geiten en toen was ik al enthousiast, en daarna Gerben, een leuke jongen’), ze had een cake meegenomen. Natuurlijk, het moet onwennig geweest zijn voor boer Gerben, spannend en griezelig ook, maar hij ging zitten en draaide er niet omheen: ,,Het zou mooi als je zo’n beetje dertig bent en je kan iemand vinden... Als het aan mij ligt, dan zou ik ook gewoon gelijk een klein beetje door willen pakken, zo gezegd.”

Wat zou Bregje op dat moment hebben gedacht? Iets als: ,,Zou Gerben nu meteen al een gezin willen stichten of kunnen we eerst nog de cake opeten?”

Bregje bleef lief en zei: ,,Snap ik op zich wel. Stoer dat jij het op deze manier gaat proberen.”

Zeer benieuwd met wie boer Gerben uiteindelijk gaat doorpakken.

Volledig scherm Boer Gerben met Bregje. © KRO-NCRV

ERGERNIS:



Jouke, de Friese boer met de 120 Jerseykoeien, kreeg maar liefst 434 brieven. Een hele klus om daar tien vrouwen uit te selecteren. En die vrouwen hoeven niet bij hem te komen werken, want ‘mijn moeder hielp nooit’ en ‘op een boerderij werken vind ik niet per se vrouwelijk’. En hard? Is Jouke misschien niet een beetje te hard? Mwoah. ,,Ik zie dat zelf niet zo”, zei hij. Misschien toch even terugkijken naar zijn reactie op de vrouw, een dierenarts, die de tijd en moeite nam om hem te schrijven. ,,Vrouwelijke dierenartsen, ik weet het niet. Die zijn altijd smerig en vies en daar hou ik gewoon niet van.” Hard? Boer Jouke ziet dat zelf niet zo.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: