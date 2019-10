Hardwell ontkent geheim optreden op ADE

Op internet gingen wilde geruchten dat Hardwell, de artiestennaam van Robbert van de Corput, onder de naam Mr. X had gedraaid voorafgaand aan de show van Sunnery James & Ryan Marciano op het Amsterdam Dance Event. Mr. X trad onherkenbaar op met een petje en een sjaaltje voor zijn gezicht, maar fans dachten toch Hardwell te herkennen. Dat gerucht werd versterkt door Sunnery, die een foto deelde in zijn Instagram Stories waarop hij samen met Hardwell stond.



‘Nee, ben ik niet’, reageert Hardwell vandaag op Twitter op de vraag of hij Mr. X soms was. Hij deelde daarbij een verklaring van zijn management. Hardwell was wel bij de grootste soloshow van Sunnery en Ryan, maar niet om op te treden. Hij was er enkel om zijn vrienden te steunen. ‘Op dit moment blijft Robbert met sabbatical. Los daarvan kunnen we het enorm waarderen dat zoveel fans, promotors en media dachten dat dit zijn comeback achter de draaitafels was. Robbert wil jullie verzekeren dat jullie de eerste zijn die het horen als hij besluit terug te keren als dj maar voor nu wenst hij nog uit de spotlights te blijven.’



Hardwell maakte vorig jaar september bekend voorlopig te stoppen met optreden omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. Zijn laatste optreden was tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober 2018.