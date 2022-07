Harry de Winter gepikeerd over foute antwoorden Rob Goossens in De slimste mens: ‘Slechte research’

Harry de Winter is niet te spreken over de redactie van De slimste mens . Gisteravond riep deelnemer Rob Goossens tijdens een vragenronde dat de 73-jarige presentator een hersentumor heeft. In werkelijkheid heeft De Winter asbestkanker. ‘Twee fouten over mij passeren de jury ongemerkt, slechte research’, twitterde De Winter gepikeerd.

RTL Boulevard-gezicht Rob Goossens kreeg gisteren in de populaire quiz De slimste mens een beeldfragment van Harry de Winter voorgeschoteld. Daarin was te zien hoe De Winter vertelde over zijn persoonlijke ontmoeting met popster Prince. Het was vervolgens aan Goossens om zo veel mogelijk woorden te roepen die bij hem opkwamen als hij aan De Winter dacht.

Goossens somde wat associaties met hem op, waaronder het woord ‘hersentumor’. Zijn antwoord werd niet goedgerekend, maar had volgens De Winter wél gecorrigeerd moeten worden. De presentator heeft namelijk geen hersentumor, maar een ongeneeslijke vorm van asbestkanker. Daarnaast stelde Goossens ook dat De Winter een neef zou zijn van schrijver Leon de Winter. Ook dat is onjuist. ‘Twee fouten over mij passeren de jury ongemerkt, slechte research’, reageerde De Winter gisteravond op het bewuste fragment.

Goossens besloot te reageren op het bericht van De Winter. Hij stelde ‘niet de redactie van De slimste mens te zijn’, maar ‘gewoon een kandidaat’ die probeerde te winnen door dingen te roepen die hij zich over de Winter meende te herinneren.

De Winter kwam later terug op zijn uitspraak over de redactie, maar is wel van mening dat de foute antwoorden gecorrigeerd hadden moeten worden. ‘Ok, een kandidaat van De slimste mens riep dit ongecorrigeerd, was niet de research van de redactie! Ik was in buitenland en kreeg alleen deze verwrongen info door dus prettig als iemand dat ff corrigeert.’

De Winter vertelde in april aan Jeroen Pauw over zijn diagnose. ,,Ik ga niet een lijdensweg in van jaren in een hospice of een ziekenhuisbed, of in mijn huiskamer met zes mantelzorgers. Dan neem ik het heft wel in eigen hand”, zei hij onder meer.

De quiz was gisteravond goed voor 1.630.000 kijkers en staat daarmee op de tweede plek in de top 25 best bekeken programma’s. De datingshow van RTL, B&B vol liefde, was goed voor 935.000 toeschouwers. Andere programma’s die het goed deden waren het Zesuurjournaal (1.495.000), EenVandaag (1.243.000) en het Achtuurjournaal (1.777.000). Laatstgenoemde was het best bekeken van de avond.

