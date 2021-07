Harry en Meghan krijgen award omdat ze niet meer kinderen willen

Fieldlab Evenemen­ten: plannen kabinet zijn klap in het gezicht

9 juli De plannen van het kabinet om het festivalleven aan banden te leggen, zijn ‘een klap in het gezicht’ van Fieldlab Evenementen, zo vertelt programmamanager Pieter Lubberts aan het ANP. Per zaterdag moeten bezoekers van festivals en andere evenementen voorlopig zitten in plaats van staan. Ook zijn er minder mensen welkom, melden Haagse bronnen.