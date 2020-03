‘Harry en Meghan verruilen Canada voor VS’

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben volgens Amerikaanse media Canada verruilt voor de Verenigde Staten, vlak voordat de grens tussen beide landen vanwege het coronavirus gaat sluiten. De stap volgt op het verse nieuws dat Meghan haar eerste baantje heeft bemachtigd sinds het paar besloot een stap terug te doen in de Britse koninklijke familie. Ze gaat een Disney-documentaire inspreken over olifanten.

Disney maakte donderdag bekend dat de hertogin van Sussex haar stem leent aan de documentaire ‘Elephant’, die op 3 april in première gaat op het streamingkanaal Disney+. De docu is er een in een reeks dieren- en natuurfilms die worden uitgezonden in het teken van de ‘maand van de aarde’. De film volgt een olifantenfamilie op een meer dan 1600 kilometer lange tocht door de Kalahari woestijn in zuidelijk Afrika.

Harry en Meghan, die in mei 2018 trouwden op Windsor Castle, verrasten de wereld in januari met hun aankondiging dat ze afscheid namen van de koninklijke titels, geen officiële taken meer zouden vervullen namens het Britse koninklijk huis en financiële zelfstandigheid wilden bewerkstelligen. Vanaf 1 april maakt het paar geen gebruik meer van de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid.

Verhuizing naar LA?

Ook lieten ze weten meer tijd te willen doorbrengen in Canada. Daar nam het paar hun intrek in een woning op Vancouver Island in het westen van het land. Amerikaanse media melden gisteren dat Harry en Meghan Canada nu verruilen voor Los Angeles. Samen met hun zoontje Archie zouden ze per privé-jet naar ‘The City of Angels’ zijn gevlogen en hun intrek hebben genomen in een villa nabij Beverly Hills.

Een bron zegt tegen de showsite Page Six dat de verhuizing al wel gepland was, maar in een stroomversnelling is gekomen omdat de Canadese premier Justin Trudeau de grens tussen Canada en de Verenigde Staten wil sluiten vanwege het coronavirus.

,,Deze verhuizing stond al een tijdje op de agenda. Canada was een prima tussenoplossing maar dat was niet de plek waar ze wilden blijven. In Los Angeles hebben ze een breder netwerk, zowel privé als zakelijk. Daarbij is Meghan er opgegroeid en wilde ze graag naar huis’’, zo citeert Page Six. ,,Ze hebben online naar huizen gezocht en starten binnenkort met sollicitaties voor hun beveiligingsteam. Meghan wil graag vanuit huis kunnen werken en wil ook hun vrienden thuis kunnen ontvangen.’’

Een bijkomende reden voor het vertrek naar Californië is dat ze het paar zo dichter bij Meghans moeder en Archies oma Doria Ragland woont.