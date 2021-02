Harry en Meghan verwachten tweede kind

Het is nog niet bekend wanneer Meghan is uitgerekend. Waarschijnlijk wordt het kindje in Amerika geboren en zal hij of zij opgroeien in het nieuwe herenhuis van het stel in Montecito, Santa Barbara, dat ze vorig jaar voor omgerekend 12,6 miljoen euro kochten. De koninklijke baby van de hertog en hertogin van Sussex, een nieuw achterkleinkind van koningin Elizabeth en prins Philip, wordt de achtste in de rij opvolgers van de Britse troon. In juli vorig jaar kreeg Meghan een miskraam. In een hartverscheurend opiniestuk in de New York Times deelde ze die ervaring vorig jaar met de buitenwereld.