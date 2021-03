'Harry en Meghan voelen zich bevrijd na interview'

Prins Harry en zijn vrouw Meghan voelen zich ‘bevrijd’ nu iedereen hun verhaal kent. Dat zei Meghans goede vriendin Janina Gavankar vandaag in het ITV-programma This Morning. ,,Nu kunnen ze zich weer focussen op hun liefdadigheidswerk”, aldus de actrice.

Gavankar keek zondag naar eigen zeggen samen met Harry en Meghan naar de interviewspecial op tv. Ze was vanwege hun vriendschap al lange tijd op de hoogte van Meghans mentale problemen. Ook de familie en paleismedewerkers waren dat, zo stelde ze in de show. ,,Ik weet niet precies wie, maar ik weet dat ze het wisten. Meghan heeft in het interview ook duidelijk gezegd wat ze daar van vond.”

Na de verklaring van Buckingham Palace gisteren, waarin het paleis de racisme-aantijgingen van Meghan erkende, voelde Gavankar twee dingen: ,,Aan de ene kant ben ik blij dat er erkenning is maar aan de andere kant weet ik zeker dat de familie en het personeel er zich al bewust van waren. Misschien herinneren ze het zich niet allemaal meer, maar wij wel. Er zijn veel e-mails en tekstberichten die dat ondersteunen.” Volgens Gavankar zal “de waarheid” uiteindelijk wel naar buiten komen.

De Britse koningin Elizabeth stelde in de verklaring de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie serieus te nemen. Zij zegt dat deze ‘tot bezorgdheid stemmen’. Hoewel er verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen, ‘worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken.’

Klacht

Bij de Britse zender ITV is maandag overigens een officiële klacht namens Meghan Markle binnengekomen over uitlatingen van presentator Piers Morgan, meldt The Guardian. De presentator trok in het programma Goodmorning Britain uitspraken van Meghan uit het interview met Oprah Winfrey in twijfel. ITV wil niet reageren op het bericht.

Morgan stelde onder meer ‘misselijk te worden van het schandelijke interview’. Het was niet de eerste keer dat hij zich in felle bewoordingen negatief uitliet over de hertogin van Sussex. Veel andere kijkers dienden ook een klacht in. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft een onderzoek aangekondigd, nadat er meer dan 41.000 klachten waren binnengekomen.

Co-presentator Alex Beresford viel Morgan live in de uitzending aan op zijn uitlatingen over Meghan, waarna Morgan boos de studio uitstormde. ITV maakte korte tijd later bekend dat de presentator per direct stopt.

Morgan blijft ondertussen bij zijn opmerkingen. ,,Maandag zei ik dat ik Meghan niet geloofde. Ik heb nu de tijd gehad om hier over na te denken en ik geloof haar nog steeds niet”, schrijft hij vandaag op Twitter. ,,Als je dat wel doet, is dat ook oké.”

Piers Morgan: ‘Ik geloof niets van wat er uit Meghans mond komt’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Piers Morgan © AFP