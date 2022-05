Harry Mens heeft ‘prille’ relatie met nieuwe vriendin: ‘Ik ben heel blij’

,,Gaat uitstekend. Maar daar wou ik weinig over zeggen, het is nog pril, een week of tien”, zei Mens in de uitzending. ,,Ik ben heel blij.”

Wie de nieuwe vriendin van Mens is, blijft nog geheim. Wel vertelde hij dat ze drie kinderen heeft. Zelf heeft hij vijf dochters bij drie verschillende vrouwen. Zijn eerste vrouw was Suze, met wie hij twee dochters kreeg. In 2001 bleek dat hij er een tweede gezin op nahield: met Mouna kreeg hij ook twee dochters. In 2015 bleek er nog een vijfde dochter te zijn die hij bij de Bulgaarse Diana kreeg. Mens had tot het einde van 2016 een relatie met haar. Daarna blies de ondernemer zijn relatie met Juul, met wie hij in de jaren 60 verloofd was, nieuw leven in. De romance hield een jaar stand.