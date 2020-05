Harry Potter-fans ontdekken ‘verborgen seksscène’ in één van de films

In ‘The Prisoner Of Azkaban’ krijgt Harry de befaamde Marauders Map in handen: een kaart waarop hij iedereen in het kasteel in de gaten kan houden. ,,Ik zit misschien al te lang in lockdown, maar ik denk dat ik een seksscène heb gevonden in ‘Harry Potter’”, schrijft iemand op Twitter. Daarbij voegt hij een foto van de kaart, waarop links onderaan twee paar verdacht uitziende voetjes lijken te insinueren dat een koppeltje met elkaar naar bed gaat in het kasteel.