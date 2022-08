Harry Styles helpt fan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen met serenade in volle concertzaal

Sander Hoogen­doorn bijt van zich af: ‘Uiteinde­lijk heeft 3FM ons van die programma’s afgehaald’

Sander Hoogendoorn heeft ‘zeker geen wraak- of haatgevoelens’ richting NPO 3FM. ,,Maar als je a zegt, dan kun je ook b verwachten”, laat de dj aan het ANP weten na het nieuws over de overstap van 3FM-collega Frank van der Lende en hemzelf naar Radio Veronica. Het besluit van Hoogendoorn en zijn collega komt een maand nadat 3FM de nieuwe programmering van het station aankondigde. Intern was bij de publieke radiozender behoorlijk wat onvrede over de overstap van de twee.

18:15