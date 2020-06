Harry Styles scoort met Watermelon Sugar derde Top 40-hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 23. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 13 stijgers en 15 zakkers.

In de Top 40 zagen we wel vaker groepjes met drie zingende broers. Zo kennen we de hits van Hanson, 3T, de Bee Gees en AJR. De Jonas Brothers zijn de laatste tijd bezig met een stevige opmars want na slechts één klein hitje in 2008 met S.O.S. scoren ze sinds het voorjaar van 2019 de ene na de andere hit. Op X, dat vorige week de Alarmschijf was op Qmusic, krijgen ze voor het eerst versterking, namelijk van de Colombiaanse zangeres Karol G. X is voor de Jonas Brothers hun zevende Top 40-hit, nieuw op nummer 38.

Watermelon Sugar

In juli zou One Direction tien jaar bestaan en lange tijd werd gesproken over een reünie van de eens zo populaire boyband. Maar Niall Horan heeft vorige maand een einde gemaakt aan die verwachtingen. Hij liet weten dat er zeker wel íets gaat gebeuren maar dat die reünie er niet gaat komen. Niall is de meest succesvolle van de vijf heren met inmiddels al zeven Top 40-hits op zijn naam. De minst succesvolle in ons land is Louis Tomlinson die pas één keer in de lijst kwam. Voor Liam Payne en Zayn staat de teller op 4 hits en Harry Styles mag er deze week weer eentje bijschrijven – Watermelon Sugar is zijn derde Top 40-hit en de hoogste nieuwe op nummer 29.

Rain On Me

Ariana Grande wist al tien top 10-hits te scoren en kwam in 2018 met No Tears Left To Cry het hoogst - op nummer 2. Lady Gaga scoort pas deze week haar tiende top 10-hit en zij stond met Just Dance, Poker Face én Born This Way totaal twaalf weken op nummer 1. De acht jaar jongere Ariana Grande inmiddels al de meest succesvolle van de twee. Stuck With U, de track die Ariana met Justin Bieber maakte, zakt een plekje naar nummer 8 waar Rain On Me de zevende plek inneemt als snelste stijger in de lijst.

Blinding Lights

Break My Heart klimt naar nummer 3 en dat maakt het voor Dua Lipa haar zesde top 3-hit. Roses werd voor Saint Jhn en Imanbek de eerste top 3-hit en die track staat nu voor de vijfde week op nummer 2.

Blinding Lights is ook deze week de grootste hit van ons land en daarmee staat de track van The Weeknd nu voor de 14e week op nummer 1.