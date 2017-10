Harry Styles seksueel betast tijdens optreden door fan

Moordlustig Penoza zorgt voor tranen bij kijkers

7:24 Dat niemand zijn leven zeker is in hitserie Penoza is inmiddels duidelijk. In de aflevering van gisterenavond moest weer afscheid genomen worden van een hoofdpersonage en het leven van een ander karakter hangt ook aan een zijden draadje. Dat alles kwam hard aan bij de kijkers, die - soms tot tranen geroerd- vol lof spreken over de serie.