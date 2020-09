Harry Styles vervangt Shia LaBeouf in nieuwe film Olivia Wilde

Eerder werd al aangekondigd dat ook Florence Pugh, Chris Pine en Dakota Johnson een rol in de film spelen. Over Don't Worry Darling zijn nog weinig details bekend, maar het verhaal speelt zich af in een woestijn in Californië in de jaren 50. Daarin wordt een huisvrouw gevolgd die een bijzondere ontdekking doet over haar ogenschijnlijke perfecte leventje.