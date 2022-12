Harry wijt miskraam Meghan aan tabloids en ‘haat zichzelf’: de onthullingen op een rij

Netflix-docuPrins Harry denkt dat zijn vrouw Meghan Markle in 2020 een miskraam kreeg door de berichtgeving van de Britse tabloid Daily Mail . Verder ‘haat’ hij zichzelf voor hoe hij omging met haar suïcidale gedachten, beschuldigt hij zijn broer van schreeuwen én vond het stel hun huis te klein. Een overzicht van de nieuwe onthullingen in de Netflix-docuserie Harry & Meghan .

,,Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam heeft gekregen door wat de Mail deed. Ik heb alles gezien”, zegt de 38-jarige prins in de serie, waarvan vandaag de laatste drie afleveringen verschenen. In juli 2020 verloren Meghan en Harry een kindje.

,,Weten we nu absoluut zeker dat de miskraam daardoor is ontstaan? Natuurlijk niet”, zegt Harry. ,,Maar rekening houdend met de stress die de berichtgeving veroorzaakte, het gebrek aan slaap en de timing van de zwangerschap, kan ik zeggen dat de miskraam werd veroorzaakt door wat ze probeerden Meghan aan te doen.”

Over de periode van de zwangerschap zegt Meghan dat ze ‘echt niet sliep’. ,,De eerste ochtend dat we wakker werden in ons nieuwe huis kreeg ik een miskraam.” Het stel was net verhuisd naar hun woning in Santa Barbara.

Meghan was suïcidaal, Harry ‘haat zichzelf’

Het stel spreekt in de docu ook over de suïcidale gedachten waarmee Meghan eerder kampte. Harry vindt achteraf gezien dat hij daar niet goed mee omging. ,,Als ik erop terugkijk hoe ik toen deed, word ik er kwaad van en schaam ik me daarvoor.”

Volgens Harry benaderde hij de situatie als een lid van het koningshuis. ,,En niet als een echtgenoot. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn rol als lid van de Britse royal family.”

Naar eigen zeggen was Harry ‘geprogrammeerd’ om zich zorgen te maken over bijvoorbeeld evenementen. ,,Wat als we te laat zijn? Dat vroeg ik me dan af.” De Britse prins ‘haat zichzelf’ nu hij op die periode terugkijkt.

Volledig scherm Harry en Meghan in de docu. © Netflix

Over de periode waarin Meghan met duistere gedachten te maken kreeg, zegt zij dat ze hulp wilde. ,,Maar dat mocht niet’’, verwijst ze naar de familie. ,,Ze waren bang voor imagoschade. We zaten in een bubbel waarin we niks konden doen. Ik mocht mijn vrienden niet eens een foto sturen. Onze wereld werd steeds kleiner en kleiner.”

Doria Loyce Ragland, de moeder van Meghan, vond het afschuwelijk om over Meghans gedachten te horen, zegt ze in de docu. ,,Mijn hart brak, omdat ik wist dat het fout zat.” Meghans moeder betreurt het dat haar dochter ‘constant belaagd werd door die gieren’, verwijst ze naar de Britse tabloids. ,,Ze hebben haar ziel weggepikt. Zodanig dat zij er niet meer wilde zijn.”

Huis zo klein dat niemand het gelooft

De docu gaat ook over kleinere problemen. Harry en Meghan vinden bijvoorbeeld dat het publiek nooit goed heeft doorgehad hoe het stel in Engeland leefde. ,,Kensington Palace klinkt heel koninklijk”, zegt Meghan over hun eerdere woonsituatie. ,,Natuurlijk doet het dat, het woord paleis zit in de naam.” De twee leefden echter in Nottingham Cottage, een pand op het terrein van Kensington Palace. ,,En dat was klein”, aldus Meghan ,,Het huisje helt zelfs licht over”, vult Harry aan. Het plafond was zo laag dat Harry steeds zijn hoofd stootte.

Volledig scherm Harry en Meghan met Oprah Winfrey in een eerder interview. © via Reuters

Toen Oprah Winfrey een bezoek bracht aan het stel in Nottingham Cottage kon zij volgens Harry haar ogen niet geloven. ,,Oprah kwam binnen, ze ging zitten en zei: ‘Dit zou niemand ooit geloven’”, aldus Harry. Meghan lacht en zegt: ,,Nee, dit zou nooit iemand geloven.”

‘Aan de wolven gevoerd na komst Archie’

De twee spreken over hun eerste zoon Archie. Meghan had het gevoel dat zijn geboorte haar zou helpen ‘echt deel uit te maken’ van de koninklijke familie. ,,Ik was zo enthousiast na zijn geboorte, dat we een familie zouden kunnen creëren zoals ik dat altijd al had gewild.”

Volledig scherm Meghan, Harry en Archie. © EPA

Ze deed naar eigen zeggen ‘alles wat ze kon’ om de Britse royal family ‘trots te maken en echt deel uit te maken van de familie’. Die bubbel barstte volgens haar echter al snel. ,,Voor de media was het al duidelijk dat het paleis haar niet zou beschermen”, zegt Harry erover. ,,Snel verschenen er meer verhalen over Meghan in de tabloids.” Meghan: ,,Ik besefte dat ik niet alleen voor de wolven werd gegooid, ik werd ook aan de wolven gevoerd.”

William schreeuwde tegen broer

Harry beschuldigt zijn oudere broer William ervan tegen hem te hebben geschreeuwd. Dat gebeurde tijdens een meeting over de plannen van Harry en Meghan om naar het buitenland te verhuizen. ,,Ik ging naar die meeting met hetzelfde voorstel dat we al in het openbaar hadden gedaan, om onze titels neer te leggen”, zegt Harry. ,,Toen ik daar aankwam, kreeg ik vijf opties. Nummer één was all-in, dat er niks veranderde, nummer vijf was all-out, dat we volledig vertrokken.” Harry zegt dat hij voor ‘optie drie’ koos. ,,Half erin, half eruit. We zouden onze eigen banen hebben, maar ook werken ter ondersteuning van de koningin.”

Volledig scherm Prins William (link) en Harry. © Reuters

Volgens Harry werd al snel duidelijk dat zijn idee niet bespreekbaar was. Met die uitspraak lijkt Harry te insinueren dat er eigenlijk maar twee opties waren, ‘all-in, of all-out’. Dat William tegen hem zou hebben geschreeuwd noemt Harry ‘angstaanjagend’.

Het was overigens Harry’s idee om afstand te doen van de koninklijke titels, vertelt hij. ,,Meghan heeft nooit gevraagd om te vertrekken.” De tabloids schreven dat het statement dat Harry en Meghan in het voorjaar van 2020 deelden, waarin zij vertelden hun titels neer te leggen, als een verrassing kwam voor koningin Elizabeth. ,,Het idee dat ik dit zou doen zonder met mijn grootmoeder te overleggen, dat zou ik nooit doen. Ik heb zoveel respect voor haar”, zegt Harry. ,,Dit was al maanden aan de gang”, zegt Meghan.

‘Team van William lekte verhalen’

Volgens Harry heeft het communicatieteam van zijn oudere broer overigens bewust verhalen over hem en Meghan ‘gelekt bij de media’. Harry insinueert dat zijn broer dat deed om te voorkomen dat er verhalen over William en Catherine zouden verschijnen.

Hij omschrijft dat als ‘een vies spelletje’. ,,Ik heb dertig jaar ervaring achter de schermen en weet hoe dit systeem werkt. Je weet dat er wordt gelekt en er verhalen worden geplant. Als een communicatieteam een negatief verhaal wil voorkomen, zullen ze dat ruilen en je iets geven over een andere royal”, legt Harry uit. ,,Uiteindelijk werken de communicatieteams tegen elkaar.”

Volledig scherm Prins William en hertogin Catherine. © Getty Images

De jongste van de twee broers beweert dat hij en William elkaar hebben beloofd om dit nooit bij elkaar te doen. ,,Ik zou veel liever vernietigd worden in de pers dan meespelen met dit spel of dit handelsbedrijf”, zegt Harry in de documentaire. ,,Om te zien dat het kantoor van mijn broer precies datgene deed waarvan we elkaar beloofd hadden het niet te doen, dat was hartverscheurend.” Harry geeft in de documentaire geen concrete voorbeelden van zulke gevallen.

‘Ik mocht oma Elizabeth niet zien’

Harry is van mening dat hij ervan is weerhouden zijn grootmoeder koningin Elizabeth te zien, vertelt hij verder in de docu. Volgens Harry had de Queen hem uitgenodigd om te komen praten, maar ging dat ineens niet meer door toen hij en Meghan op het vliegveld in het Verenigd Koninkrijk landden.

,,Ze wist dat we het moeilijk hadden”, zegt Harry. ,,En dus nodigde ze mij en Meghan uit. Toen het stel uit Vancouver overkwam, kreeg het echter te horen dat Elizabeth het druk had. Harry zegt dat hij zijn grootmoeder opbelde. ,,Ze zei me dat haar was verteld dat ze het te druk had. Wauw... dacht ik.”

Volledig scherm Koningin Elizabeth met prins Louis. © AFP

,,Dit is wanneer een familie en een familiebedrijf met elkaar botsen”, zegt Meghan over het voorval. ,,Ze zorgden ervoor dat hij de Queen niet kon zien, maar ze zorgden er vooral voor dat een kleinzoon zijn eigen oma niet kon zien.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.

