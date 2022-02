Hartverwarmend weerzien met Stromae bij concertcomeback

Enorme rijen bij de pomp nu brandstof­cri­sis dreigt: ‘De vraag is of benzine straks nog betaalbaar is’

BABBERICH/ ELTEN - Enorme rijen voor tankstations vanwege benzineprijzen die de pan uit rijzen en nog verder dreigen te stijgen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden hier gevoeld aan de pomp. ,,De vraag is of benzine straks nog betaalbaar is”, zegt Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy uit Babberich.

24 februari