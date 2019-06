Hartverwarmende reünie van Krezip op Pinkpop

RecensieDe reünie van Krezip op Pinkpop is een hartverwarmend weerzien tussen band en publiek geworden. Na tien jaar stilte keerde de band terug naar Landgraaf. De wederzijdse liefde roept de vraag op: is deze hereniging werkelijk eenmalig?

Ze schoot dan toch nog vol. Jacqueline Govaert was 55 minuten lang door de Krezip-reünie geraasd alsof het laatste optreden niet tien jaar, maar tien dagen geleden was. Maar bij de aankondiging van de slotsong – wat anders dan Sweet Goodbyes? – namen de emoties het toch over. Ze pauzeerde even. ‘Ik wil nog even naar jullie kijken. Wat zijn jullie mooi’.

Dat dat exact de gedachtes waren die de meeste toeschouwers op het veld ook door het hoofd schoten, was niet gek. De reünie van rockband Krezip bleek een hartverwarmend weerzien, waarbij het publiek Govaert & co als oude vrienden in de armen sloot. Die liefde was wederzijds. ‘We zijn weer thuis,’ sprak Govaert (37) vlak na opkomst. Pinkpop en Krezip vormen een twee-eenheid waar in Nederland eigenlijk niemand tussenkomt.

Volledig scherm Krezip tijdens de tweede dag van het muziekfestival Pinkpop © ANP

Het herenigde zestal speelt in oktober drie Ziggo Dome-shows. Daarna is de toekomst ongewis, zeiden de bandleden meer dan eens. Maar: ‘Ik kan het iedereen aanraden, zo’n reünie,’ zei Govaert na een klein uurtje spelen. Dat was niet verrassend. Wie de bandleden zag genieten van hun zesde (!) Pinkpop-optreden kan zich amper voorstellen dat deze comeback slechts dit jaar beslaat.

Muzikaal lijken daarvoor ook mogelijkheden. Natuurlijks steunde deze comebackshow grotendeels op oud succesmateriaal, maar twee nieuwe liedjes (het kleine Lost Without You en rocker How Would You Feel) kunnen de brug vormen naar meer. Ook opvallend: Govaert trok de tweede huid van rock-’n-rollfrontvrouw meteen weer aan. Speelde ze solo vooral sobere pianosongs, op het Pinkpoppodium bleek het grote gebaar nog steeds te beheersen. Waarom dat talent niet wat vaker gebruiken?

