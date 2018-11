Harvey Weinstein beschuldigd van aanranding van 16-jarig meisje

Volgens de documenten verhuisde de tiener in 2002 van Polen naar de VS. Ze ontmoette Weinstein op een evenement dat georganiseerd was door haar modellenagentschap. Het meisje, dat in de rechtbankpapieren anoniem blijft, trok een paar dagen later naar het huis van de producer in New York, waar hij seks met haar wilde. ,,Weinstein bedreigde haar en zette haar onder druk, waarbij hij erop wees dat hij de carrières van Penelope Cruz en Gwyneth Paltrow had gelanceerd", bericht Sky News op basis van de documenten.