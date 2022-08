‘HBO brengt Batgirl van Belgische regisseurs niet uit’

Leco van Zadelhoff in diepe rouw: ex-vriend Rob overleden

Leco van Zadelhoff heeft vandaag met zijn volgers op Instagram gedeeld dat zijn ex-partner Rob Sintenie is overleden. De bekende stylist en zijn ex gingen in 2016 uit elkaar nadat zij negentien jaar samen waren geweest. Rob was ook de biologische vader van Leco’s 16-jarige dochter Robbie.

30 juli