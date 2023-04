HBO overweegt nieuwe Game of Thrones-prequel

De serie zou zich ver voor de gebeurtenissen in de eerste tv-reeks afspelen, zelfs zo’n 100 jaar voordat prequel House of the Dragon begon. Aegon I Targaryen veroverde in de verhalen van George R.R. Martin met zijn twee zussen zes van de zeven koninkrijken, en werd daarmee de eerste koning uit de Targaryen-familie die ook in House of the Dragon centraal staat.