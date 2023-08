De veelbesproken HBO-serie The idol met Lily-Rose Depp en zanger The Weeknd stopt na één seizoen. Het prestigeproject was de beoogde opvolger van hits als Euphoria , maar kreeg zeldzaam harde recensies. Nu de stekker eruit is, geven recensenten een trap na: ‘Ik wou dat ik dit uit mijn geheugen kon wissen.’

De verklaring van streamingdienst HBO luidt: ‘The idol was een van onze meest provocatieve programma’s en we zijn blij met de sterke reactie van het publiek. Na veel nadenken en overwegen hebben wij, met de makers en producers, besloten geen tweede seizoen te maken.’

The Guardian vergelijkt het met een slim geformuleerde overlijdensadvertentie van iemand die duidelijk niet deugde. ‘Provocatief’ betekent vooral dat de show werd uitgelachen, de ‘sterke reactie van het publiek’ doet denken aan het stempel ‘slechtste seksscène ooit’ in tijdschrift GQ.

Dat was nog mild: The Guardian noemde The idol eerder ‘een van de slechtste shows ooit gemaakt’ en schreef dat The Weeknd vanwege zijn acteerprestaties voor het Internationaal Strafhof in Den Haag zou moeten verschijnen. En dat terwijl de serie vele miljoenen euro’s kostte en HBO tot voor kort garant stond voor kwaliteit.

Waar gaat de kritiek over? Lees ook: Pers walgt van ‘slechtste seksscène ooit’ met The Weeknd en Lily Rose Depp in The idol

Nu HBO de reeks ten grave draagt, stampt de krant de boel aan, koppend op ‘de minst sexy serie ter wereld’. Ook bij Vogue hangt de vlag uit: journalist Kate Lloyd zou willen dat meerdere scènes uit haar geheugen konden worden gewist. Net als veel andere media hekelt ze de ‘vrouwenhaat’ in de serie over een jonge popster (Depp) die in de ban raakt van een nachtclubeigenaar (The Weeknd).

De show werd waarschijnlijk bedoeld als een satirische blik op de muziekwereld en de gevaren van roem, maar het resultaat is volgens recensenten ‘martelporno’ met vrouwen als slachtoffer. Achteraf gezien verdient de serie zo’n inhoudelijke analyse niet eens, stelt Lloyd. ‘De show is stom en slecht. Heel slecht. Het zou zijn alsof je een masterscriptie schrijft over een geïmproviseerd toneelstuk op de basisschool.’

Volledig scherm The idol © HBO

De critici begrepen het niet

Toen eerder het gerucht ging dat de serie geen vervolg kreeg, riep HBO meteen dat er nog niets besloten was. De makers wezen alle kritiek van de hand. De verguisde seksscène móést slecht zijn en het was de bedoeling dat kijkers een hekel kregen aan het personage van The Weeknd, zei de artiest. Lily-Rose Depp vond haar expliciete naaktscènes nodig en genoot er naar eigen zeggen van. Critici snappen het gewoon niet, was het idee.

Vogue vindt het onzin en verwijst naar de belangrijkste makers, medebedenker The Weeknd en regisseur Sam Levinson. ‘Iedere minuut van The idol geeft je het gevoel dat de mannen erachter zichzelf de slimste, sexyste, grappigste, meest gewaagde mensen vinden, die het allerbest zijn in seks en ons laten zien hoe het allemaal moet. En toch... het was zo slecht.’

Volledig scherm Lily Rose Depp in The idol. © HBO

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: